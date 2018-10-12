إبراهيموفيتش, يفكر, في, العودة, لمانشستر, يونايتد,

يُفكِّر المهاجم السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في العودة إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وقالت شبكة "ESPN" العالمية، اليوم الجمعة، إن المهاجم السويدي العملاق يفكر في العودة إلى اليونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.ويأمل المهاجم السويدي أن يساعد مدربه السابق مورينيو، في الأزمة التي يعيشها في مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، حيث يعاني الفريق من قلة تسجيل الأهداف والنتائج السلبية.وانضم لاعبون من الدوري الأمريكي، إلى البريميرليج في منتصف الموسم من قبل، مثلما فعل لاندون دونوفان؛ حيث انتقل إلى إيفرتون، وانضم تييري هنري لآرسنال.وسبق للنجم السويدي، أن عمل مع مورينيو عندما كان لاعبًا في إنتر ميلان، كما عمل معه في مانشستر يونايتد أيضًا.ويقول إبراهيموفيتش: "لماذا مورينيو رجل خاص؟ لأنه قبل كل شيء شخص لديه عقلية الفوز، إنه يفعل كل شيء من أجل الفوز".وأضاف: "إنه يعرف كل شيء ويقرأ المباراة جيدا، إنه يتلاعب بعقول لاعبيه، أتذكر عندما جاء للإنتر في المرة الأولى، جعل كل اللاعبين يعطون 200 % ، ليس للنادي أو للفريق، بل من أجله".واختتم: "هذا يجعله مميزًا جدًا بالنسبة لي، أتذكر كيف عملت مع فابيو كابيلو كان قاسيًا ومنضبطا، أما مورينيو فلديه شخصية أخرى مختلفة".