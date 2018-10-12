نجوى, كرم, في, كواليس, تصوير, فيديو, كليب, أغنيتها, الجديدة,

فاجأت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ الجمهور بنشرها مقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحضر للتصوير حيث بدت مستلقية ويهتم بإطلالتها خبير المكياج .وكتبت على الفيديو:”نجوى كرم، فيديو كليب جديد، في موقع التصوير”، وعلقت عليه بالقول:”قريباً”.وكانت آخر أعمال كرم أغنية “ياهو” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان عادل العراقي، توزيع واستديو طوني سابا .