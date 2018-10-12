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اصابة خطيرة في حادث طرق بالمركز



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره جراء حادث طرق مروع في مدينة رعنانا صباح اليوم الجمعة , وبحسب المعلومات الأولية فأن الشاب كان على دراجة نارية انزلقت بالشارع .


طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج.

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة في حادث طرق بالمركز




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