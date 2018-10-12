اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, بالمركز,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره جراء حادث طرق مروع في مدينة رعنانا صباح اليوم الجمعة , وبحسب المعلومات الأولية فأن الشاب كان على دراجة نارية انزلقت بالشارع .

طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج.الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .