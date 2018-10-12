افتتاح, مشروح, تحديات, للسنة, الدراسية, الحالية, بمدرسة, الزهراء, عرابة,

بحضور رئيس بلدية عرابة السيد علي عاصلة، مفتشة التربية اللامنهجية السيدة رانية خلايلة، وفد من بلدية عرابة، مدير المركز الجماهيري عرابة، لفيف من الاهالي، طلاب صفوف الثالث والسادس والقائمين على برنامج تحديات افتتحت المدرسة اليوم باحتفال مهيب برنامج تحديات لهذا العام نظرا بان مدرسة الزهراء هي احد اكبر المراكز الجماهيرية بعرابة.

افتتح الاحتفال مدير المدرسة الاستاذ عبدالله عاصلة حيث عدد الدورات التعليمية، المنهجية واللامنجية المتاحة امام كل طالب وطالب من طلاب المدرسة حيث اكد على اهمية هذه الدورات بصقل شخصية الطالب، انخراطه بالمجتمع وتخفيف العنف.تلاه مفتشة التربية اللامنجية التي اكدت ايضا بدورها على اهمية هذه الدورات بتغيير حياة الطالب للافضل.اما رئيس البلدية السيد علي عاصلة الذي شدد على اهمية هذه الدورات قائلا بانها ترسم البسمة على وجوه الطلاب.في النهاية تم عرض وشرح للدورات التي ستقام بالمدرسة من قبل القائمين على برنامج تحديات، مثل دورة طيران، روبوتيكا، فنون، عزف، اطباء صغار، الساحر الصغير، دورات تعليمية وغيرها.