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اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة ابتزاز فتيات جنسيا عبر الانترنت



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اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 25 عاما من بلدة كفرقرع بشبهة ابتزاز جنسي لفتيات قاصرات عبر شبكات التواصل وطلب منهم علاقات جنسية .


وبحسب بيان الشرطة ان الشاب تواصل مع الفتيات عبر الرسائل وارسل لهن صور جنسية وحاول الضغط على الفتيات لاقامة علاقة جنسية , النيابة العامة ستقوم خلال اليوم بتقديم لائحة اتهام بحق الشاب .
اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة ابتزاز فتيات جنسيا عبر الانترنت




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