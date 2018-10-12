دراسة, تحذر, من, احتواء, طلاء, الأظافر, على, سموم,

أفادت دراسة جديدة بأنه على الرغم من أن مصنعي #طلاء_الأظافر بدأوا استبعاد بعض المكونات السامة، إلا أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما.

بدأ مصنعو طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيمياوية سامة من طلاء الأظافر هي الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل. لكن جرى استبدال هذه المواد الكيمياوية في الكثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات التي يحتمل أن تكون سامة أيضا.وأشار فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في "دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا" إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.كما قال الفريق إن "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق. وأضاف الباحثون أن مواد كيمياوية معينة يمكن إدراجها في الملصقات على أنها "عطر"، دون ذكر المزيد من التفاصيل عنها، لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة.وقالت آنا يانغ، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية "تي. إتش. تشان للصحة العامة" في بوسطن، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إنه أمر مهم خاصة للعاملين في صالونات التجميل، لأن بعض هذه السموم ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان".