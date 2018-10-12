تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-27 15:00:13 حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” |  2019-01-27 15:00:39 مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال |  2019-01-27 15:00:01 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" |  2019-01-27 15:00:08 إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" |  2019-01-27 14:41:35 منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية |  2019-01-27 14:16:07 شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله |  2019-01-27 14:03:34 اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا |  2019-01-27 13:48:53 الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية |  2019-01-27 13:47:36 فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني |  2019-01-27 13:20:28 ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح |  2019-01-27 12:47:20 اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس |  2019-01-27 12:44:56 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 |  2019-01-27 12:22:01 لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم |  2019-01-27 12:00:48 منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة |  2019-01-27 11:46:17 فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تحذر من احتواء طلاء الأظافر على سموم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت دراسة جديدة بأنه على الرغم من أن مصنعي #طلاء_الأظافر بدأوا استبعاد بعض المكونات السامة، إلا أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما.


بدأ مصنعو طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيمياوية سامة من طلاء الأظافر هي الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل. لكن جرى استبدال هذه المواد الكيمياوية في الكثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات التي يحتمل أن تكون سامة أيضا.

وأشار فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في "دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا" إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.

كما قال الفريق إن "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق. وأضاف الباحثون أن مواد كيمياوية معينة يمكن إدراجها في الملصقات على أنها "عطر"، دون ذكر المزيد من التفاصيل عنها، لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة.

وقالت آنا يانغ، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية "تي. إتش. تشان للصحة العامة" في بوسطن، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إنه أمر مهم خاصة للعاملين في صالونات التجميل، لأن بعض هذه السموم ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان".
دراسة تحذر من احتواء طلاء الأظافر على سموم




كلمات متعلقة

دراسة, تحذر, من, احتواء, طلاء, الأظافر, على, سموم,

تابعونــا

10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 2019-01-27 | 15:00:01

يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام...

فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني 2019-01-27 | 13:47:36

توصل باحثون أميركيون إلى أن للشاي الأسود الصيني قدرة على تفكيك الخلايا...

هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان 2019-01-27 | 10:39:32

أظهرت دراسة أميركية حديثة عمل عليها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن...

تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي 2019-01-27 | 09:29:30

لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في...

فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي 2019-01-26 | 23:38:10

نُقلت الأميركية نينا دانغ إلى المستشفى في نيسان/أبريل الماضي بعد تعرّضها لحادث...

حالة شائعة تنذر بخطر الوفاة بالسكتة الدماغية حالة شائعة تنذر بخطر الوفاة بالسكتة الدماغية 2019-01-26 | 17:41:38

حذر خبراء جامعة كارولينا الجنوبية من أن الإصابة بالصداع النصفي الشديد في منتصف...

سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! 2019-01-26 | 13:36:37

وجد العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى...

تأهب في فرنسا.. مواد كيميائية في "حفاضات" عالمية شهيرة تأهب في فرنسا.. مواد كيميائية في "حفاضات" عالمية شهيرة 2019-01-26 | 08:17:16

ضجت فرنسا خلال الأيام الماضية بدراسة أظهرت وجود مواد كيميائية خطيرة في بعض...

عادة يومية تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر عادة يومية تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر 2019-01-25 | 10:38:55

كشفت دراسة طبية حديثة أن القيام بخطوة بسيطة بصورة يومية، يمكن أن يخفض خطر الإصابة...

الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! 2019-01-25 | 08:52:49

وجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن مرض القلب قد يبدأ في الرحم حال تعرض الجنين لـ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملالملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةسخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب لافتات على مداخل قرى واحة الصحراء رفض ظاهرة العنفمخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال اصابة شابة شفاعمرو اطلاق نار تجلس داخل سيارة خطيرة مستشفى سائق تراكتورون جرفته السيول قرب صفورية الكعبية قرية وحدات انقاذ الناصرةحافلات مشجعون سخنين اتحاد ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة مكابي تل ابيب البطريرك ثيوفيلوس الثالث بيت لحم وسط غياب جماهيري استقبال محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة الرملة ماء ساخن حروق التسبب ابنتها قاصر القسم العلوي جسمها فتى دير حنا سقوطه عن حصان مركز حيان الطبي مستشفى نهاريا حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com