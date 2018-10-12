من غنائه وألحانه، أطلق الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" تعاونه الجديد مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، حملت عنوان "الأسير"، والذي أوكل بها مهمة التوزيع الموسيقي للموزع زيد عادل، وقام بمكساج وماستر الأغنية المهندس جاسم محمد، وسجلها في ستوديوهات فنون الإمارات في دبي.

وحملت أغنية "الأسير" بين طيات كلماتها أسلوباً شعرياً مختلفاً في إستخدام كلمات ومعاني إحساس الغرام، والذي يقول الشاعر في مطلعها:هذا جبين الزين وإلا الصباحي ..بس الخدود اتبث لحظات لغروب .. ذايب ولا بقادر اخفّي انسياحي ..بسمة حبيبي نور ذايب ومسكوب ..حتى الطبيعه اتهب أقوى الرياحي ..الريح غيرانه تبا تكشف الثوب ..ياشهرزاد الدهر هرجك مباحي ..اهمس عن الدنيا وعن قصة اقلوب ..ومن الناحية الموسيقية ولحن الأغنية، فقد تنقّل به حسين الجسمي في لحنه بين النهاوند العاطفي في الكورال، وعرج الى "البيات" بطريقة جميله وشعبية، تدخل الى القلب دون إستئذات بسلاسة وبساطه الى أجواء الأغنية.وختم الجسمي في الأغنية من خلال كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة بجملة حملت المعنى المقصود لعنوان الأغنية "الأسير" حيث قال:احذر حبيبي بيوم تطلق سراحي ..خلني اسيرك دامه الاسر مرغوب ..اعلن غرامك صرت نايم وصاحي ..عادي فوادي في لهب نارك ايذوب ..هذا وقد طرحت أغنية "الأسير" عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب مختلف المكتبات الموسيقية الإلكترونية، وبشكل حصري عبر قناته الرسمية (ذات المليار مشاهدة) في موقع YouTube وبشكل حصري.(حبيتها)..هذا وطرح حسين الجسمي أيضاً أغنية وطنية جديدة حملت عنوان "حبيتها" تغزل بها في أبوظبي من كلمات سعادة محمد حسن الشاطري والحان التراث وتوزيع مهند خضر، وقام بمكساج وماستر الأغنية المهندس جاسم محمد، وتم عرضها وطرحها في قناته في موقع YouTube أيضاً.