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صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...
لقي رجل مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق ذاتي في تل ابيب جراء اصطدام سيارة خصوصية في...
ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بانه تم التوصل الى اتفاق بين حزبي المنعة لاسرائيل...
قررت محكمة الشؤون المحلية في القدس هذا الاسبوع تبرئة مواطن عربي من القدس من...
أصدرت لجنة السلوكيات البرلمانيّة قرارها اليوم (الأربعاء) بالشكوى التي تقدّم بها...
"مع اقتراب الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، فان وزير الأمن الدخلي اردان يصعّد...
قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع،...
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف...
وجه رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، اليوم...
قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي...