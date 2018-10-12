تصويت بنسبة كهذه سيمكن اعضاء الكنيست العرب من تحقيق إنجازات هامة سياسياً وبرلمانياً حتى الغاء قانون القومية وقانون كمينيتس وغيرها وتغيير المبنى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد * رئيس الوزراء يخشى جداً بل انه ربما على يقين ان رئيس الدولة لن يكلفه بتشكيل الحكومة القادمة اذا قدمت بحقه لائحة اتهام * المشتركة والهيئات التمثيلية العربية لم تتعلم قواعد اللعبة السياسية البرلمانية والمحلية وبالتالي حتى الآن لم يترجم عدد الأعضاء العرب في الكنيست الى لغة الإنجازات والتأثير

" الصنارة":يكثر الحديث مؤخرا عن انتخابات برلمانية مبكرة وبوادر الانتخابات تلوح في الأفق..هل من مبرر لذلك؟المحامي زكي كمال: اذا كنا نتحدث عن السياسة والحزبيات والانتخابات فإن السؤال الذي يجب ان يسأل هو من المستفيد؟ او من المستفيد أكثر من غيره؟ او في مصلحة من يصب تقديم موعد الانتخابات.. المعطيات المتوفرة حاليا، والتي تستند الى استطلاعات الراي العام تشير الى ان تقديم موعد الانتخابات البرلمانية يصب في مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاصة وحزب الليكود عامة."الصنارة": يعني ان الاستطلاعات وحدها هي السبب في تبكير موعد الانتخابات ؟المحامي زكي كمال: هذا صحيح ولكن في هذه الحالة العينية علينا ان نشير الى عدة حقائق هي:1- الوحيد الذي يمكنه اليوم حسم قضية تقديم موعد الانتخابات هو نتنياهو 2-نتنياهو لن يفعل ذلك قبل انتخابات السلطات المحلية والتي ستجرى نهاية الشهر الحالي وقد تشكل نتائجها مؤشراً ما على ما سيحدث في الانتخابات البرلمانية 3- القرار في هذا الموضوع لا يرتكز في نظري الى اعتبارات حزبية وسياسية فقط بل هناك اعتبارات شخصية تتعلق بالتحقيقات مع نتنياهو والتي تقترب كما يبدو من نقطة الحسم وتقديم لوائح اتهام سيما وان التحقيقات مع سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء ستحسم خلال شهر فإما لائحة اتهام او صفقة ادعاء4- تبكير موعد الانتخابات اليوم يمكن ان يكون جيداً ، اعلامياً على الأقل لكافة مركبات الائتلاف وحتى المعارضة، فالاحزاب الدينية يمكنها القول انها رفضت التنازل في قضية تجنيد اليهود المتزمتين في الجيش و قدسية السبت واجراء اعمال ترميم سكك الحديد أيام السبت، والبيت اليهودي يمكنه الادعاء ان الأوضاع في الجنوب تستوجب تغيير السياسات والقيادات، اما المعسكر الصهيوني ويش عتيد فيمكنهما الادعاء بان تبكير موعد الانتخابات جاء بفضل دعواتهما لتغيير نتنياهو ."الصنارة": إذن حتى لو تم تقديم موعد الانتخابات فانها لن تغير شيئاً ؟المحامي زكي كمال: على العكس تماماً وهذا أحد اسرار اللعبة السياسية والانتخابية فهي عادة ما تخضع لعوامل غير متوقعة ولا يمكن أخذها بالحسبان.رغم ان نتياهو بشهادة المقربين وحتى الخصوم وباعتراف كافة المراقبين والمحللين والعارفين به، هو من افضل من يجيدون قراءة الخريطة الحزبية ، إلا ان الانتخابات هي لعبة تعرف كيف تبدأ لكنك لا تعرف كيف ستنتهي.ما اقصده هو انه وبالرغم من ان المعطيات الأولية تشير الى ان ما كان هو ما سيكون من حيث تشكيلة الحكومة القادمة، إلا ان هذه الانتخابات قد تكون تاريخية بل نقطة تحول ، بفعل عامل واحد اساسي هو: المواطنون العرب في هذه البلاد ."الصنارة": وكيف ذلك؟المحامي زكي كمال: المفتاح الاساسي هو نسبة تصويت المواطنين العرب في الانتخابات البرلمانية والتي تشهد في المعارك الانتخابية الأخيرة وتحديداً منذ العام 2000 انخفاضاً متواصلاً تكاد لا تزيد عن ستين بالمئة بخلاف الانتخابات للسلطات المحلية التني تصل نسبة التصويت فيها الى 98% بل واكثر احياناً.هذا المعطى يحمل ابعاداً كثيرة ملخصها خيبة امل المواطنين العرب من العمل البرلماني الذي يرون انه لا يعود عليهم بالفائدة المرجوة اجتماعياً واقتصادياً ومدنياً وحقوقياً وغير ذلك .واذا ارتفعت نسبة تصويت العرب في الانتخابات البرلمانية الى مستواها في الانتخابات المحلية فذلك يعني ان اصوات المواطنين العرب تساوي أكثر من عشرين مقعدا وقد تصل حتى ثلاثين مقعداً بسبب نسبة المصوتين اليهود، وهنا اقصد المقاعد التي ستحصل عليها القوائم العربية او القائمة المشتركة اذا ما بقيت.بمثل هذا العدد من المقاعد ستكون القوائم العربية الكتلة الثانية برلمانياً ومن المؤكد انها على الأقل سوف تترأس المعارضة ، وسيكون من الصعب بل من المستحيل تجاهلها وعدم الالتفات اليها.وعندها سيكون بوسعها وقف سن القوانين العنصرية والغاء ما تم سنه، وحتى منع إقامة ائتلاف اذا أصرت يش عتيد على ان لا تكون جزءًا من حكومة تشارك فيها الأحزاب المتدينة ."الصنارة": ولماذا سيعمل نتنياهو على تقديم موعد الانتخابات؟المحامي زكي كمال :نتنياهو يدرك ان الانتخابات ووفقاً لقانون اساس الكنيست يجب ان تجري خلال 120 او150 يوماً منذ حل الكنيست، اي ان عليه ان يتحذ القرار بذلك حتى اوائل العام القادم اذا ما اراد انتخابات في الربع الأول من العام القادم.من جهة اخرى،ورغم اللقاء الذي جمع نتنياهو برئيس الدولة رؤوبين ريفلين مؤخراً والحديث ،الذي لا نعرف مدى صحته، عن الاجواء الطيبة التي سادت اللقاء،الا ان نتنياهو يدرك في قرارة نفسه ان ريفلين لن ينتدبه لتشكيل الحكومة القادمة اذا ما قدمت بحقه لائحة اتهام تشمل تهماً قاسية منها تلقي الرشوى وخيانة الأمانة والثقة وغيرها كما يظهر ،وذلك حتى لو حصل الليكود على اكبر عدد من المقاعد،لذلك فان نتنياهو وانطلاقاً من قناعته التامة هذه لا يريد المخاطرة ولذلك سيعمل على تقديم موعد الانتخابات حتى آذار أو نيسان من العام القادم 2019 اي قبل ان تقوم النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام بحقه وعندها يكون رئيس الدولة ملزما ًبتكليفه بهذه المهمة.اضافة الى ذلك سيكون من الصعب على المستشار القضائي للحكومة الدكتور افيحاي مندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو اذا ما تم تقديم موعد الانتخابات ونجح بتأليف الحكومة والحصول على ثقة الكنيست لأن نصف الشعب الأسرائيلي اليميني سوف يعمل كل ما بوسعه كي لا يتم تقديم رئيس الحكومة الى المحاكمة حتى لو اعيد طرح القانون الفرنسي الذي يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة او تقديم لائحة اتهام بحقه ما دام في منصبه.الصنارة": إذن ما المتوقع؟المحامي زكي كمال: المتوقع هو أحد أمرين:ان يعمل نتنياهوعلى ضم المعسكر الصهيوني ويش عتيد الى حكومته التي سوف يسميها "حكومة الوحدة الوطنية" كرد على انتخاب عشرين عضو كنيست عربي أو أكثر .2- ان يبقي على الائتلاف الحالي اليميني مع احتمال انضمام أحزاب يمينية صغيرة أخرى مثل حزب ايلي يشاي ناهيك عن احتمال تقلص قوة عدد من أحزاب الائتلاف مثل البيت اليهودي ويسرائيل بيتينو وغيرهما. في كلتا الحالتين سوف يضطر نتنياهو الى ان يأخذ بعين الاعتبار القوة البرلمانية العربية بشكل أو بآخر لأنها ستكون عملياً القوة الثانية في البرلمان، ولا استبعد ان يعتمد على قانون القومية والعمل على تغيير قانون أساس الانتخابات لمنع قسم كبير من العرب من التصويت بحجة انهم ضد الدولة وليسوا جزءًا منها وفقاً لتقييم أجهزة الأمن وغيرها..هذا قد يحدث لأن تصويت المواطنين العرب بهذه النسبة العالية سوف يغير الأمور ويقلب الموازين السياسية رأساً على عقب، ويمنح الأعضاء العرب قوة كافية لتغيير قوانين عنصرية كقانون القومية وقانون كمينيتس وتعديل الميزانية بما يصب في مصلحة المواطنين العرب.الكتلة العربية سوف تكون قوة مؤثرة حتى لو لم تكن ضمن الائتلاف الحكومي ، لأنها ستكون عملياً رئيسة للمعارضة أي ان المعارضة بتركيبتها بعد الانتخابات لن تتمكن من تقرير مصير الحكومة دون ان تحتاج الى دعم الكتلة العربية ناهيك عن ان الحكومة او الائتلاف سيضطر الى الاستعانة بالكتلة العربية في حالات عينية."الصنارة": وما هو التغيير الذي يمكن ان يحدث؟المحامي زكي كمال: نتحدث عن فترة دستورية لمدة اربع سنوات يمكن فيها تحقيق الأمور بشكل كبير اذا فهم الممثلون العرب في البرلمان اللعبة السياسية بشكل صحيح وفقاً لمبدأ " إذا لم تستطع ان تحاربهم فانضم اليهم" ولكن ليس معنى ذلك ان يعتنق العرب الصهيونية او اليهودية ،بل ان يعتبروا انفسهم مواطنين كاملين في هذه الدولة وان يتفاعلوا معها وان يعملوا كل ما يجب للحفاظ على حقوقهم الأساسية وان يكونوا مواطنين متساوين رغم ومع الحفاظ على الفوارق في الطروحات السياسية ، ورغم التوجهات التي ازدادت في السنوات الأخيرة وهي توجهات عنصرية تشكل في نظري خطراً على اليهود أكثر مما هي خطراً على العرب."الصنارة": ماذا تعني بقواعد اللعبة السياسية؟المحامي زكي كمال: ليس الاعتماد فقط على المحافل الدولية والاحتجاجات المتبعة والتي لم تؤد حتى اليوم الى اية نتائج تذكر، علينا التوجه الى طرق نضال جديدة تعتمد على استغلال الميزات التي تمنحها الديمقراطية الإسرائيلية حتى لو لم تكن ديمقراطية مئة بالمئة ، وخاصة حق التصويت والترشح والجهاز القضائي والنشاطات الجماهيرية ، ولكن ذلك لا يعني ان لا نتواصل مع الهيئات الدولية والأخرى. لكن الاعتماد الأساسي يجب ان يكون على العمل البرلماني في البلاد والعمل على تحقيق إنجازات لم تتحقق طيلة السبعين عاماً وخاصة في مجال تغيير وتعديل القوانين المتعلقة بالميزانيات ومناطق النفوذ وتحقيق المساواة واقامة المناطق الصناعية وإيجاد أماكن العمل ودمج العرب في الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ، وذلك عبر نشاط مدروس ضمن البرلمان أي الكنيست وهو السلطة التشريعية والتي تحدد صبغة وصيغة القوانين والتشريعات .الانتخابات القادمة قد تسفر ،شرط تصويت المواطنين العرب بنسبة تساوي نسبة التصويت في الانتخابات المحلية، عن وجود خمسة وعشرين او حتى ثلاثين عضو كنيست عربي اذا ما احتسبنا الأعضاء العرب في الأحزاب الأخرى، أي وجود أعضاء يشكلون ربع البرلمان يمثلون المواطنين العرب على اختلاف أماكنهم ومواقفهم.هذا الامر معناه قوة ليست برلمانية اسرائيلية فحسب بل قوة سياسية لها مكانتها وكلمتها امام المحافل الدولية وهذا امر لا يستهان به."الصنارة": هذا سيناريو قد يثير مخاوف الحكومة القادمة!المحامي زكي كمال: لا شك ان حالة كهذه قد تؤدي الى ردود فعل معكوسة أي ان تحاول الحكومة القادمة اتخاذ خطوات للتضييق على الأحزاب العربية والأعضاء العرب في الأحزاب غير العربية ومنع ترشح بعضهم بادعاء عدم اعترافهم بيهودية الدولة، أي ان تحاول الحكومة تقليص التمثيل العربي، من جهة أخرى فإن محكمة العدل العليا بتركيبتها الحالية قد لا تتصرف كما المحكمة السابقة،أي انها لن تسارع الى الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب القوائم العربية بعكس ما حدث في الانتخابات السابقة وغيرها."الصنارة": ما تقوله هو ان يتحول أعضاء الكنيست العرب والمواطنين العرب الى قوة ضاغطة؟المحامي زكي كمال: نعم. هذا الذي يجب ان نصبو اليه وهنا يأتي دور الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب باقناع المواطنين العرب بالتوجه الى صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم بنسبة عالية للغاية ، تحولهم الى أصحاب تأثير في اتخاذ القرارات حتى لو لم يكونوا الأغلبية في البرلمان. المثال الأفضل هو ما يحدث مع اليهود في دول العالم المختلفة وحتى في روسيا اليوم او الاتحاد السوفييتي سابقاً ،حيث تحولوا الى قوة ضاغطة ومؤثرة بفضل اجادتهم اللعبة السياسية .. حان الوقت ليكون المواطنون العرب كذلك."الصنارة": وأعضاء الكنيست العرب؟المحامي زكي كمال: عليهم ان يفهموا ايضاً ان تحقيق هذا الأمر يتطلب منهم تغييراً في أساليب عملهم وأسلوب مخاطبة المواطنين اليهود والعرب على حد سواء ، أي اتباع أسلوب الخطاب العقلاني والمدروس بعيداً عن الشعارات والديماغوغيات. كما ان لغة الخطاب السياسي والإعلامي يجب ان تتغير وذلك يشمل الشعارات المستخدمة واسقاطاتها الإعلامية والشعبية خاصة على المواطنين اليهود والذين يجب العمل على تجنيدهم لصالح نضالات المواطنين العرب استناداً الى معطيات مدروسة تؤكد لهم ان مساواة المواطنين العرب وتحسين ظروف حياتهم ودمجهم في كافة مؤسسات الدولة ، انما هو حق دستوري من جهة وخطوة تصب في مصلحة دولة إسرائيل عامة.مثلاً : مخاطبة اليهود يجب ان تتم "بلغة العقل" وليس العاطفة والشعارات مع التأكيد على ان المواطنين العرب هم جزء لا يتجزأ من الدولة وأنهم سكان اصليون لا منة لأحد عليهم، وهم قوة وثروة إنسانية واكاديمية واقتصادية رائدة وبينهم العديد من أصحاب العقول والمبادرات والقادرين على المساهمة في تحسين الأوضاع الاكاديمية والعلمية والاقتصادية لمصلحة كافة مواطني الدولة وليس فقط داخلها بل خارجها ، ودعماً للعيش المشترك والمساعي لتحقيق السلام، وذلك دون علاقة للانتماءات العرقية والدينية وان اقصاءهم من مواقع التأثير ومواقع العمل انما هي خسارة فادحة للدولة على كافة الأصعدة الحياتية والاقتصادية والسياسية والأكاديمية والأخرى.