الشرطة, توقف, مشتبهين, من, الناصرة, بتهريب, سجائر, وتبغ,

وبحسب بيان الشرطة ان دورية تابعة لحرس الحدود اوقفت سيارة تابعة لمواطن من الناصرة بعد ان اثارث شكوك رجال الشرطة , وخلال فحص حمولة السيارة تبين ان هناك 132000 سيجارة مصنوعة محليا اضافة الى التبغ وعلب السجائر .الشرطة صادرت البضائع واوقفت المشتبهين للتحقيق .

اوقفت قوات من حرس الحدود امس الخميس شابين من سكان مدينة الناصرة بشبهة تهريب سجائر وتبغ بقيمة الاف الشواقل .

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