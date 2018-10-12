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الشرطة توقف مشتبهين من الناصرة بتهريب سجائر وتبغ



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اوقفت قوات من حرس الحدود امس الخميس شابين من سكان مدينة الناصرة بشبهة تهريب سجائر وتبغ بقيمة الاف الشواقل .


وبحسب بيان الشرطة ان دورية تابعة لحرس الحدود اوقفت سيارة تابعة لمواطن من الناصرة بعد ان اثارث شكوك رجال الشرطة , وخلال فحص حمولة السيارة تبين ان هناك 132000 سيجارة مصنوعة محليا اضافة الى التبغ وعلب السجائر .

الشرطة صادرت البضائع واوقفت المشتبهين للتحقيق .




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