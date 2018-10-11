إنتر, ميلان, يستسلم, في, صفقة, مودريتش.., ويتمسك, بصديقه, 11, أكتوبر, 2018,

استسلم نادي إنتر ميلان الإيطالي في صفقة التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وقال بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "من المستحيل ضم مودريتش في يناير/كانون الثاني المقبل".

وأضاف: "سننتظر حتى سوق الانتقالات، لنعرف ماذا سنفعل في الصفقات، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الجودة في التعاقدات الجديدة".

وتابع: "بروزوفيتش؟ تجديد عقده تم الاتفاق عليه تقريبًا".

وكان اسم مودريتش ارتبط بالانتقال إلى صفوف النيراتزوري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وكان مواطنه وزميله في المنتخب مارسيلو بروزوفيتش، أحد الأسباب وراء هذا التحرك من جانب إنتر ميلان.