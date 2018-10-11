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هنا الزاهد تتعرض للانتقادات ومعجبة تتهمها بالغرور.. كيف ردت عليها!



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وجهت معجبة ل​هنا الزاهد​ رسالة قاسية اتهمتها بها الغرور وكتبت: "هو ليه بتتكبري ومبترديش على معجبينك؟ بتطلعوا في التلفزيون وتقولوا إحنا لولا الجمهور مكناش هننجح وكل الجو دة. لكن في الرسايل لاء، حشرات بتتكلم ومحدش يرد".

وتابعت: "على فكرة، إنت بتتكبري عشان ممثلة فمترديش إنت أصلاً، لو كنت بتحبي الفانز بتوعك كنت تردي عليهم وعلى كل الحب والكلام دة. إي يعني ممثلة بتظهري في التلفزيون؟ أهم حاجة إنك تحبي جمهورك ومتكونيش متكبرة بس انت متكبرة خالص عكس النجم والفنان أحمد فهمي".

فرد عليها هنا: "أشكرك على اهتمامك، بس أنا قبل كده نزلت مع الفانز بتوعي و بتواصل معاهم دايماً وأكيد مش هعرف أرد على التعليقات دي كلها لأنهم كتير الحمد لله، بس هيخدوا مني مجهود ووقت طول اليوم إني اجاوب واحد واحد. بس من الوقت للتاني بطلع لايڤ و بشكرهم كلهم".

 





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