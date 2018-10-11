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طرعان: القاء قنبلة صوتية على منزل رئيس المجلس المحلي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قام مجهولون مساء اليوم الخميس بالقاء قنبلة صوتية على بيت رئيس مجلس محلي طرعان ومرشح الرئاسة عماد أمين دحلة مساء اليوم

وعلى الفور هرعت طواقم الشرطة الى اامكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وحيثياته

ولم يتم التبليغ عن اصابات بشرية  





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