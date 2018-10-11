يوم, تاريخي, في, الشبلي, أم, الغنم, .., وضع, حجر, الأساس, للملعب, البلدي,

يوم تاريخي للشبلي أم الغنم .. تم اليوم الخميس وضع حجر الأساس لبناء ملعب كرة القدم البلدي الشبلي في الشبلي أم الغنم وذلك بمشاركة رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي وعدد من رؤساء السلطات المحلية والموظفين والمواطنين.





المجلس يعمل على هذا المشروع منذ سنوات، ومؤخرًا تم استصدار آخر التراخيص لإقامة هذا الملعب، وتم تجنيد الميزانية المطلوبة، وقام رئيس المجلس نعيم شبلي بوضع حجر الأساس بمشاركة نائبه زيدان سلفيتي وكل من يوسي دوله رئيس المجلس المحلي في كفار تابور، وموتي دوتان رئيس المجلس المحلي الجليل الأسفل والمهندسين فاتك شبلي وأسعد سلامة، ورئيس المجلس السابق علي شبلي وسكرتير المجلس شوكت شبلي وعدد من الموظفين والمواطنين من رجال ونساء وأطفال.



وقد عبر الاطفال عن فرحتهم بهذا المشروع لا سيما بما سيمثله من إطار لكل أطفال القرية وأبناء الجيل الشاب.

وتخلل الحفل كلمات لرئيس المجلس ولرؤساء السلطات المحلية المجاورة، وقال شبلي أن هذا المشروع حلم لكل مواطن في الشبلي أم الغنم ووضع حجر الأساس هو خطوة هامة نحو تحقيق هذا الحلم، وبأن المشاريع عديدة وكثيرة على كافة الأصعدة، والملعب هو أحد هذه المشاريع . وقد بارك نعيم شبلي لأهل الشبلي أم الغنم وخصوصًا للأطفال بهذا المشروع الهام.