ترامب:, خاشقجي, دخل, القنصلية, وحتما, لم, يخرج, ونحن, قريبون, من, معرفة, مصيره,

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتابع عن كثب قضية الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، مؤكدا أن الجهات المحققة باتت أقرب من حل لغز مصير خاشقجي من أي وقت مضى.

وأشار ترامب إلى أن محققين أمريكيين يشاركون في التحقيقات بشأن اختفاء خاشقجي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الخميس: "نأخذ الموضوع على محمل الجد، محققونا موجودون هناك ويعملون مع الأتراك والسعوديين".

وأضاف: "ينبغي علينا الوصول إلى معرفة ما حدث هناك، إننا اقتربنا إلى الحل، اقتربنا أكثر مما يمكنكم أن تتوقعوا.. إنه دخل (القنصلية) ولا يبدو أنه خرج، بالتأكيد، لا يبدو أنه موجود خارج المبنى "، بحسب "أسوشيتد برس".

ولم يقدم ترامب تفاصيل حول التحقيق الأمريكي في قضية خاشقجي.

وعندما سئل عن تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الاستخبارات الأمريكية كشفت عن خطة سعودية لاعتقال خاشقجي، قال ترامب: "سيكون ذلك أمرا محزنا للغاية وقد نكشف الحقيقة في المستقبل القريب جدا".

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.