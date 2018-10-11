ناصيف, زيتون, يتخطّى, المليار,  ,

رغم مسيرته الفنّية القصيرة، عُرف ناصيف زيتون بإنجازاته ونجاحاته الواحدة تلوى الأخرى، فاستحقّ ألقاباً كثيرة منها "نجم الملايين"، ال "Sold out"، نجم العالم العربي، النجم الجماهيري، أمير بيروت وغيرهم ... كما حصد أكبر عدد جوائز التكريم على ألبوم طول اليوم وعلى مجمل إنجازاته.

اليوم يحقّق ناصيف إنجازاً آخر فريداً من نوعه ويضيف الكثير على مسيرته الفنّية من قيمة وتفوّق:



فبألبومين فقط، تخطّى مجموع الإستماع المليار: عبر صفحته على أنغامي (291.6 مليون) وعلى قناته على يوتيوب (709.4 مليون). ممّا يدلّ على جديّة ناصيف بالتعاطي مع عالم الفنّ والنجوميّة، فعندما يحلم بهدف معيّن، فهو ملتزم مع شركة إدارة أعماله من ناحية التخطيط للوصول إلى هذا الهدف بالصّبر والمجهود لتحقيق ما حلم به. وهو على يقين أنّ سلّم النجاح درجة درجة وأنّ عالم الفنّ ليس بسهل، وهذا يظهر جليّاً عِبر وحِكم ينشرها من وقت إلى آخر عبر صفحته على إنستاغرام وعبر تويتر وكأنّه يقول للناس إقرأوني ولا تكتفوا بسماعي فقط.

حاليّاً يعمل ناصيف ليلاً ونهاراً على تحضير ألبومه الثالث المنتظر الذي لم يُعلن بعد عن موعد إصداره. ومع انتظار الجمهور بشوق، قام ناصيف بختام جولاته الصيفيّة لهذه السنة بحفل حرص فيه على شكر جمهوره ووداع صيف 2018 الحافل بالنجاحات والذكريات الحلوة عبرهم، في بيروت عاصمة الفنّ ومن بيروت إلى كلّ عاصمة عربية له فيها جمهور ومحبّين.