بعد دخوله المستشفى على اثر تعرضه لوعكة صحية المت به، وجهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ رسالة مؤثرة إلى الفنان ​تامر حسني​ حيث كتب لحسني عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "تامر ألف ألف سلامة عليك وترجع لعائلتك وجمهورك بخير يا رب".

يذكر أن حسني كان قد نقل الى أحد مستشفيات منطقة 6 أكتوبر في مصر فور إصابته بوعكة صحية شديدة بعد انتهائه من تصوير برنامج "صاحبة السعادة".واشار حسني في تعليق كتبه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه من الممكن أن يخضع لعملية جراحية في أوتاره الصوتية.