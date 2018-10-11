أليجري, ينأى, بنفسه, عن, أزمة, كريستيانو, رونالدو,

رفض ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، الحديث مجددًا عن الاتهامات الموجهة للاعبه، كريستيانو رونالدو، باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009.

وقال أليجري، اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كيف أتعامل مع قضية رونالدو؟ كريستيانو لعب بشكل جيد أمام أودينيزي، وأحرز هدفًا استثنائيًا".وأضاف: "لقد سبق لي أن قمت بالرد خلال المؤتمر الصحفي، وفي عدة مناسبات أخرى، حول هذه المسألة.. أعتقد أنه من الصواب الاَن التحدث عن أمور مختلفة".وتابع: "بعد 7 بطولات دوري، و4 كؤوس إيطالية متتالية، نحن نهدف إلى (لقب) أوروبا، عقب وصولنا إلى نهائيين، في المواسم الأربعة الماضية"