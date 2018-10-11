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أليجري ينأى بنفسه عن أزمة كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، الحديث مجددًا عن الاتهامات الموجهة للاعبه، كريستيانو رونالدو، باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009.



وقال أليجري، اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كيف أتعامل مع قضية رونالدو؟ كريستيانو لعب بشكل جيد أمام أودينيزي، وأحرز هدفًا استثنائيًا".


وأضاف: "لقد سبق لي أن قمت بالرد خلال المؤتمر الصحفي، وفي عدة مناسبات أخرى، حول هذه المسألة.. أعتقد أنه من الصواب الاَن التحدث عن أمور مختلفة".


وتابع: "بعد 7 بطولات دوري، و4 كؤوس إيطالية متتالية، نحن نهدف إلى (لقب) أوروبا، عقب وصولنا إلى نهائيين، في المواسم الأربعة الماضية"




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