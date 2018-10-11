تأخر, عن, طائرته.., فلحق, بها, ركضا,

اعتقل شخص في مطار دبلن بأيرلندا، الخميس، بسبب ركضه خلف طائرة كان من المفترض أن يكون على متنها.

وقال شهود عيان إن الرجل، الذي بدا في العشرينات من العمر، اقتحم باب المدرج وركض خلف الطائرة، التابعة لشركة "رايان إير"، والتي كانت على وشك الإقلاع إلى أمستردام.وذكرت إدارة المطار في بيان أن رجلا أصيب بحالة "هياج" بعد أن وصل وامرأة أخرى إلى البوابة متأخرين عن موعد الرحلة، وأضافت "الرجل اخترق الباب، وبدأ في الركض محاولا إيقاف الطائرة."وألقى موظفو رايان إير القبض عليه حتى وصلت الشرطة.وقالت الشرطة الايرلندية إنها تلقت مكالمة من المطار، للقدوم في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس.، موضحة أنه جرى نقل الرجل إلى مركز شرطة دبلن.