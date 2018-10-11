ترامب:, يبدو, أن, السعودية, متورطة, بقضية, خاشقجي,

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السعودية تبدو إلى الآن ضالعة نوعا ما في مقتل أو اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن بلاده وتركيا وآخرين ينظرون في القضية وسيصلون للحقيقة.

وأضاف أنه يتعين معرفة ما حدث للكاتب السعودي جمال خاشقجي "قبل مناقشة مسألة صفقات السلاح" مع السعودية، مشددا على أنه إذا تبين ضلوعها في اختفائه أو مقتله فإن ذلك سيكون فظيعا وغير إيجابي بالتأكيد.وفي مقابلة مع فوكس نيوز، أوضح ترامب -بعد تلويح بعض أعضاء الكونغرس بوقف صفقات السلاح مع الرياض- أنه لا يحبذ الالتزام بنهج مسار واحد في هذه القضية لأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة والأمر لا يزال مبكرا، على حد قوله.وفي تصريح آخر، قال الرئيس الأميركي إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات بخصوص اختفاء الصحفي السعودي. وعبر عن رغبته في إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض، الذي قال إنه على تواصل معها.وفي الأثناء، وجّه مشرعون أميركيون من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ رسالة للرئيس دونالد ترامب يطالبون فيها الإدارة الأميركية بالتحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي.