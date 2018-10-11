ارتفاع, عدد, المتعطلين, عن, العمل, بغزة, إلى, 283, ألفا,

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الخميس، إن عدد المتعطلين عن العمل في قطاع غزة وصل خلال العام الجاري إلى ما يزيد عن 283 ألف عامل، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الـ 12 على التوالي.

وأضاف الاتحاد، في بيان صحفي: "عمال غزة يعيشون ظروفا صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاما دون إيجاد حلول جذرية لهم، والاكتفاء بالحلول الجزئية والمساعدات المؤقتة".وبيّن الاتحاد وجود زيادة وصفها بـ"غير المسبوقة" في نسب البطالة ومعدلات الفقر بين سكان القطاع.وأوضح أن نسبة البطالة ارتفعت خلال سنوات الحصار من 27.2% إلى ما يزيد عن 50%، فيما فاقت معدلات الفقر 80%.واعتبر الاتحاد ارتفاع تلك المعدّلات "مؤشرا خطيرا عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة بغزة