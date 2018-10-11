أريحا-, الحبس, لمدة, عام, بتهمة, إطالة, اللسان, على, الأنبياء,

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توفي قبل قليل طفل يبلغ من العمر 13 عاما من قرية كسيفة في النقب وذلك بعد ان اصيب...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...
أصيب طفل، صباح اليوم الجمعة، بجراح خطيرة في عرعرة النقب. وفي التفاصيل، جاء في...
بشماركة واسعة وبحضور والدها سعيد مصاروة عقدت قبل قليل قرب مقر البرلمان في ولاية...
" حلمي تحقق والحمد لله " هذا ما قاله مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة لدى توقيعه في ساعة...
نشرت وسائل الاعلام الاسترالية صباح اليوم الجمعة صورة الشاب 23 عاما المعتقل بشبهة...
قررت عائلة صفوري في طرعان وبعد ان ضاق بها الحال في التوصل لاتفاق حول بيت ابنتهم ام...
قال سعيد مصاروة والد الطالبة اية مصاروة من باقة الغربية في حديث مؤلم لوسائل...
اعلنت الشرطة الاسترالية صباح اليوم الحمعة اعتقالها شابا 23 عاما بشبهة الضلوع في...
فجعت مدينة الناصرة ، بوفاة الشاب وسام كمال دانيال (22 عاما)، . وسيشيع جثمانه...