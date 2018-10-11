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مانشستر يونايتد يخطط لصفقة شتوية من برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يراقب مانشستر يونايتد الإنجليزي، نجم برشلونة الإسباني، حيث يسعى لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مانشستر يونايتد يراقب الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر للبارسا، والذي ينتهي عقده بعد عامين.


وأشارت إلى أن اليوناتيد كان قد وعد ألبا بعقد جديد منذ عامين، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن، في وقت يسعى فيه جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، لتدعيم مركز الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وانتقل ألبا لصفوف برشلونة في صيف عام 2012، قادمًا من فالنسيا، وفاز بعدة ألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا.


ويحرص مانشستر يونايتد، على التعاقد مع ظهير أيسر، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل لوك شاو، لاعب الفريق الحالي، بالإضافة إلى أن أشلي يونج، الذي ربما يعيش موسمه الأخير مع اليونايتد.


وارتبط برشلونة مؤخرًا بعدد من اللاعبين لدعم مركز الظهير الأيسر، مثل ألبرتو مورينو لاعب ليفربول، وفيرلاند ميندي لاعب أولمبيك ليون، ولويس جايا من فالنسيا.




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