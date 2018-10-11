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اكتشاف "مفتاح النوم" في الدماغ!



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اكتشف باحثو مركز Beth Deaconess الطبي مجموعة من الخلايا في منطقة الدماغ مسؤولة عن النوم، يتم تنشيطها عند إغلاق العيون.



ومع تنشيط هذه الخلايا، يبدأ الرسول الكيميائي في إطلاق إشارة إلى بقية الدماغ، مفادها أن الوقت قد حان للنوم. كما وجدت الدراسة أن درجات الحرارة الدافئة تؤدي إلى إطلاق هذه المادة الكيميائية.


وقام الباحثون بتحليل مجموعة من الخلايا تسمى نواة "ventrolateral preoptic"، في منطقة من أدمغة الفئران تُعرف باسم "الوطاء"، مسؤولة عن إغلاق الإشارات "المستيقظة" في الجسم.


وباستخدام الفئران المعدلة جينيا، قام الباحثون بتنشيط الرسول الكيميائي لهذه الخلايا عن طريق شعاع ضوء الليزر. وفي الجزء الثاني من التجربة، تم استخدام مادة كيميائية لتنشيط بعض هذه الخلايا بشكل انتقائي.


وتشير النتائج إلى أن تنشيط الرسائل الكيميائية في هذه الخلايا، يؤدي إلى نوم الفئران.


وتؤكد الأبحاث السابقة التي أجراها الباحثون نفسهم، أن هذه الخلايا تنشط أثناء النوم ويؤدي تلفها إلى الأرق. ولكن دراسة بحثية أجريت عام 2017 من قبل باحثين مختلفين وجدت العكس، حيث قالت إن تحفيز هذه الخلايا يوقظ الفئران.


ولكن الباحثين يقولون إن تحفيز هذه الخلايا بشكل أسرع فقط، يعرضها للفشل، وبالتالي تتوقف عن إطلاق رسائل تحفيز النوم.


ويقول الباحثون إن التنشيط المفرط للخلايا، يمكن أن يكون مسؤولا عن النوم الطويل، وبالتالي السبات لدى الحيوانات.


وتوضح النتائج أن استمرار تنشيط هذه الخلايا يتسبب في انخفاض حرارة جسم الفئران، بنسبة تصل إلى 5 أو 6 درجات مئوية. ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications.




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