معتقلان, من, جسر, الزرقاء, على, خلفية, جريمة, قتل, رداد, رداد,

جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: " سمح للنشر , انه مع نهاية تحقيق معقد ومكثف أجرته وحدة مركزية في شرطة إسرائيل، قدمت هذا الصباح النيابة العامة لواء الساحل الى محكمة الصلح في عكا، تصريح مدع ضد المشتبهين جودت دملحي وتوفيق جربان (32،23عاما) من جسر الزرقاء للإشتباه بهما بمحاولة قتل ابن البلدة المرحوم رداد رداد ( 37 عاما)*

وفق البينات التي تم جمعها في ملف القضية تبين انه في 31/8/2018 ، جلس المتوفي مع ثلاثة من أصدقائه في باحة منزله في البلدة. قرابة الساعة 1:00 بعد منتصف الليل ، أطلقت عيارات نارية على باحة المنزل الذي كان يجلس فيه المتوفى ورفاقه.نتيجة لإطلاق النار ، أصيب المتوفى بجروح بالغة وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه في المستشفى، اما أصدقاؤه فاصيبوا بجروح متفاوتة .فور وصول قوات الشرطة إلى موقع الحادث وبعد جمع الأدلة ، في غضون ساعات تم القاء القبض على المشتبه الاول البالغ من العمر 23 عام وفي وقت لاحق، بعد تحقيق مكثف ومعقد الذي شمل استخدام العديد من الوسائل التكنولوجية، يوم 04/09/18 تم ألقاء القبض على المشتبه الثاني البالغ من العمر 32 عاما من سكان البلدة.محققو الوحدة المركزية، التي بذلوا جهود جبارة مستخدمين كافة الوسائل والتقنيات المتوفرة في الشرطة، تمكنوا من إنهاء التحقيق الذي كان رافته النيابة العامة لواء حيفا عن كثب ونجحوا بجمع الأدلة التي أدت إلى تقديم تقديم تصريح مدعٍ هذا الصباح ال محكمة الصلح في عكا بشبهة القتل المتعمد ومحاولةالقتل وحيازة السلاح واطلاق النار بشكل غير قانوني.مع نهاية الجلسة في محكمة الصلح في عكا، تم تمديد توقيف المشتبهين، حتى يوم الأثنين القادم 15.10.2018.فك لغز هذه الجريمة يأتي بعد فك رموز جريمة قتل ربيع فريج في آخر شهر حزيران ومقتل علي عامر في نهاية الشهر الفائت.