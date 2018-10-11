تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |  2018-12-19 10:38:49 ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض |  2018-12-19 10:33:47 هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص |  2018-12-19 10:13:29 لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" |  2018-12-19 10:12:40 علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان |  2018-12-19 10:08:59 ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو |  2018-12-19 10:02:02 صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها |  2018-12-19 09:44:06 استقالة رئيس وزراء بلجيكا |  2018-12-19 09:17:59 الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم |  2018-12-19 09:13:31 استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع |  2018-12-19 08:40:10 وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية |  2018-12-19 08:33:05 ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خففي وزنك للنجاة من الإصابة بالسرطان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حلل علماء المركز الطبي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بيانات حياة وصحة أكثر من 61 ألف امرأة، واكتشفوا العلاقة بين الإصابة بالسرطان ووزن الجسم.




وتبين خلال البحث أنه خلال 11.5 سنة، أصيبت 3061 امرأة بسرطان الثدي. واتضح للباحثين أيضا، أن المشاركات في الاستبيان، اللواتي فقدن حوالي 5% من وزنهن، تناقص خطر إصابتهن بمرض السرطان بنسبة 12%، مقارنة بالنساء الأخريات.


كما اتضح للعلماء أيضا أن النسوة اللاتي تعرضن لزيادة في الوزن، ازداد خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 54%.


وقال أخصائي العلوم الطبية، رويان هليبوفسكي، لمجلة "EurekAlert"، إن "هذه البيانات تثبت أن برامج الحمية وفقدان الوزن، يمكن أن تؤثر إيجابيا على النساء وتجنبهن الإصابة بسرطان الثدي الذي أخذت الإصابة به تتنامى في كل أنحاء العالم".




كلمات متعلقة

خففي, وزنك, للنجاة, من, الإصابة, بالسرطان!,

تابعونــا

مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد 2018-12-19 | 11:30:23

توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن...

علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان 2018-12-19 | 10:12:40

أكد العلماء أن كرنب بروكسل يستحق لقب مادة فائقة، لأن تناوله يخفض من خطر الإصابة...

دراسة تحدد "الأسباب الحقيقية" لظهور الشيب دراسة تحدد "الأسباب الحقيقية" لظهور الشيب 2018-12-19 | 08:34:33

حين يتقدم الإنسان في العمر فإن من الطبيعي أن يشيب شعره فيكتسي لون البياض، لكن هذا...

هكذا تمارس اليوغا وتتمتع بفوائدها بدون مدرب هكذا تمارس اليوغا وتتمتع بفوائدها بدون مدرب 2018-12-19 | 00:00:25

يعتقد البعض بالخطأ أن ممارسة اليوغا تتطلب الكثير من الجهد البدني والحركات...

فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان 2018-12-18 | 17:42:54

جرت العادة على وصف زيت السمك وفيتامين D وجميع المعادن الأخرى والفيتامينات...

5 علامات تشير إلى أن القهوة تسبب لك الضرر ! 5 علامات تشير إلى أن القهوة تسبب لك الضرر ! 2018-12-18 | 15:00:08

أكدت دراسات عديدة أن للقهوة فوائد كثيرة للجسم، وقد يسبب تناولها بعض الأضرار...

"علاقة غريبة" بين قلة النوم والشهية "علاقة غريبة" بين قلة النوم والشهية 2018-12-18 | 12:38:16

كشفت دراسة طبية حديثة أن قلة النوم تدفع الإنسان إلى الإقبال بنهم أكبر على الوجبات...

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس اقتحام مكتبة اجيال مدينة عرابة العبث محتوياتها سرقة ممتلكات عرابي صاحبها شرطة سطو تمديد عمل المنقذين على امتداد شواطئ بحيرة طبريا لساعتين منعا لحوادث الغرق جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة ريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى مصرع سائق حادث طارق زياد ضعيف عارة طرق مروع حافلة سيارة خصوصية بركائي عرعره ام الفحم شارع 65رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد مصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com