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انا مدمرة”.. اليسا تعبّر عن غضبها الشديد.. والسبب “!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكّدت النجمة اللبنانية اليسا أنها ستنفصل عن شركة “روتانا”، إذا استمر حجب كل المحتوى الفني المتعلق بها في موقع “يوتيوب”، بسبب توقيع الأخيرة مع شركة “ديزر” اتفاقية حصرية طويلة الأجل “لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.



وينص الاتفاق على أن تطبيق ‪Deezer‬ للموسيقى سيحصل على الحق الحصري لعرض الأعمال المنتجة من قبل الشركة، وذلك بعد سحبها من تطبيق “انغامي” وموقع “يوتيوب” ليشمل ذلك كل الفنانين التابعين لها، ومن بينهم اليسا التي عبّرت عن رفضها وغضبها الشديد.



وقالت في معرض ردها على تغريدات متابعيها في موقع “تويتر”، أنها ستحاول الوصول الى حل مع شركة “روتانا”، وأنها ستنفصل عنها في حال تعذر ذلك.


وأضافت: “أنا مدمرة لرؤيتي كل جهودي تتبخر بعد كل هذه السنين”.


وفي أحدث تغريدة لها، أعلمت جمهورها أنها ستبقيه على اطلاع بالمستجدات، داعيةً الى التأمل خيراً.




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