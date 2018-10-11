انا, مدمرة”.., اليسا, تعبّر, عن, غضبها, الشديد.., والسبب, “!,

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اطلقت الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي أغنيتها الجديدة "عصفور" من انتاج المنتج...
استغلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل المثار بسبب إطلالاتها الجريئة، مدشنة...
توجت خديجة بن حمو من ولاية أدرار جنوب غربي الجزائر بلقب ملكة جمال البلاد لسنة 2019،...
سافر النجم اللبناني راغب علامة إلى اليونان في أجازة عائلية مع زوجته جيهان،...
اعربت الفنانة الكردية برواس حسين عن عشقها لفصل الشتاء، وقررت الاستمتاع بنزهة...
خضع النجم السوري باسل خياط لجلسة تصوير جديدة، شاركته فيها زوجته ناهد زيدان، وذلك...
تطل النجمة هيفا وهبي في حلقة خاصة واستثنائية مع الاعلامي هشام حداد ستحمل عنوان “La...
هاجم المهندس حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب وحما الفنانة شيرين عبد الوهاب،...
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أطلت الفنانة إليسا ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي شربل عازار، أما...