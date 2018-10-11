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الجيش الاسرائيلي يعلن الكشف عن نفق لحماس بغزة
2018-10-11 13:12:11
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الجيش الاسرائيلي يعلن الكشف عن نفق لحماس بغزة
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