فيديو - الجيش الاسرائيلي يعلن الكشف عن نفق لحماس بغزة

جاء في بيان صادر عن افيحاي ادرعي الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي , اليوم الخميس :" تمّ اليوم (الخميس) إحباط نفق هجوميّ تابع لمنظمة حماس اجتاز الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة.

تم كشف النفق وهو في مراحل الحفر، وقد تمت متابعته حتّى إحباطه اليوم، وقد كان يهدف لتنفيذ العمليات في البلدات الإسرائيلية.لقد تم كشف مسار النفق في إطار الجهود المستمرة لكشف الأنفاق وإحباطها، جهود تكنولوجية، وعملياتية، واستخباراتية، والّتي بدأت منذ عملية الجرف الصامد، وتمّ توسيعها في السنة الأخيرة.النفق متشعب في عدة أماكن، تم حفره من عدة ورشات حفر، ويدمج طرق بناء مختلفة في داخل النفق.تم إحباط النفق بواسطة عملية هندسية داخل الأراضي الإسرائيلية، وبقيادة قيادة المنطقة الجنوبية، وهيئة الاستخبارات وإداراة البحث وتطوير الأسلحة والشبكات التكنولوجيّة.منذ شهر تشرين الأول من عام 2017، تمّ إحباط 15 نفقًا في قطاع غزة.