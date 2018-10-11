بشرى, تحتفل, بعيد, ميلادها, مع, نجوم, الفن.., صور,

احتفلت الفنانة المصرية بشرى بعيد ميلادها في احتفال خاص حضره عدد من نجوم الفن.

الفنانة المصرية ظهرت في الحفل بإطلالة كاجوال، عبارة عن تيشيرت أسود وبنطلون جينز، وتركت شعرها القصير منسدلا، وتزينت بمكياج رقيق أبرز جمالها الطبيعي.وشهد الحفل حضور عدد من النجوم أصدقاء بشرى، ومنهم الفنانة درة، والفنان آسر ياسين وزوجته، والفنانة نجلاء بدر وزوجها، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان شريف رمزي.شريف رمزي شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه لبشرى تهنئة خاصة قال فيها: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي بشرى”.وكانت اتهامات عديدة قد طالت بشرى، وعمرو منسي المدير التفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، مؤخرا حول سرقة فكرة المهرجان.ورد رجل الأعمال نجيب ساويرس على نشر المخرج خضر محمد خضر، فيديو يؤكد فيه بالمستندات أن إقامة مهرجان الجونة السينمائي فكرته الخاصة وعرضها على المهندس ساويرس ووافق عليها، وتم تأسيس شركة للمهرجان كان شريكًا فيها بنسبة الربع.وأضاف خضر: “أن الصراع على الشركة كان بينه وبين شريك يُدعى عمرو منسي وبدعم من آل ساويرس استحوذ على الشركة وتم طرده».ورد نجيب ساويرس، على هذا الفيديو بتغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلًا: «لست طرفًا في هذا الخلاف، وفكرة مهرجان مش فكرة خاصة وعرضت عليه مرارًا وكنت ناوي أعملها في شرم الشيخ، والشركة المنظمة ردّت عليه».وأضاف نجيب: «لو ليه حق ماكانش خسر القضية»، وذلك في إشارة منه إلى القضية التي قام خضر برفعها ضدهم ولكن المحكمة قضت ببطلانها لعدم وجود أدلة.