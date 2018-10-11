بعد, ضربه, لحكم.., توران, يكسر, أنف, مطرب, تركي, شهير,

برغم أن النجم التركي، أردا توران، لا يزال يعاني من عقوبة الإيقاف لمدة 16 شهرا بعد تعديه بالضرب على أحد الحكام، إلا أنه هذه المرة قام بكسر أنف مطرب تركي شهير خلال مشاجرة في ملهى ليلي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المشاجرة بدأت حين غازل توران زوجة المطرب التركي الشهير بيركاي أثناء تناوله العشاء في ملهى ليلي، مساء الثلاثاء.وقال توران لزوجة المطرب: "لو لم أكن متزوجا لما تركت فتاة مثلك أبدا"، فقام بيركاي وتشاجر مع توران وأمر زوجته أن تتوجه للبيت فورا.ثم توجه بيركاي لتوران قائلا: "الأن دعنا نتحدث رجل لرجل"، فقام توران بالاشتباك مع المطرب ولكمه في أنفه مما تسبب في كسرها، مما أدى لنقله للمستشفى على الفور.وبعد هذه الحادثة كشفت تقارير صحفية تركية أن توران بعد أن استفاق من حالة السكر التي كان عليها، ذهب للمستشفى وهو يمسك بيده مسدس، وقال لبيركاي: "لم أكن أعرف أنها زوجتك. أنا آسف. اقتلني".يذكر أن اللاعب أنكر ما تردد بشأن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن هناك الكثير من التفاصيل الغير صحيحة، وقال في تصريحات نقلتها بعض الصحف التركية: "بالفعل حدث شجار بيني وبين بيركاي، واعتذرت له وكنت أود نشر بيان رسمي، ولكن السبب لم يكن متعلقا بزوجته، إنه أمر مختلف تماما".وتوران لم يلعب أي مباراة هذا الموسم مع ناديه باشاك شهير المعار إليه من برشلونة الإسباني لمدة عامين، حيث لا يزال يعاني من عقوبة الإيقاف لمدة 16 شهرا بعد تعديه بالضرب على أحد الحكام في نهاية الموسم الماضي من الدوري التركي.