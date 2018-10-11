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الناصرة - وفاة رؤوف توفيق زهر (ابو زهير) .



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من امن بي وإن مات فسيحيا 
ال زهر اقرباؤهم وانسباؤهم في الناصرة وشفاعمرو والخارج ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة فقيدهم الغالي رؤوف توفيق زهر (ابو زهير) .

عن عمر ناهز 68 عامًا وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس الموافق 11.10.2018 في تمام الساعة الرابعة عصرًا من قاعة اللاتين ومن ثم الى مثواه الأخير في الناصرة.

تقبل التعازي اليوم للرجال في قاعة الكشاف المسيحي

تقبل التعازي اليوم للنساء في قاعة اللاتين

له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء




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1. الف الف رحمه على الغالي ابو زهير والى جنات الخلد يا غالي ... -
عرابه - سميره نعامنه

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