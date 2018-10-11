أردوغان:, لا, ترضينا, تفسيرات, السعودية, في, قضية, خاشقجي,

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سلطات بلاده ستحقق بشكل مفصل ومن كل الجوانب في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة غير راضية عن تفسيرات الرياض لما يحيط بهذه القضية.وفي وقت سابق أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن الشرطة التركية، ترجح أن يكون خاشقجي قد قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول، وهو ما ينفيه الجانب السعودي.وشكك أردوغان في تأكيد السلطات السعودية أن كاميرات المراقبة في مبنى القنصلية باسطنبول، لم تكن تعمل يوم اختفاء خاشقجي، وقال: "هل يعقل، أن أنظمة المراقبة بالفيديو لم تكن تعمل في قنصلية السعودية حيث وقع الحادث؟ بمقدورهم التقاط أي طائر أو حتى بعوضة باستخدام الأنظمة الحديثة ... من الخطأ استخلاص النتائج على أساس التخمين، لكننا قلقون ونرى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق أيضا".ونقلت صحيفة حريت عن أردوغان قوله الخميس، إن تركيا لا يمكنها التزام الصمت في قضية اختفاء جمال خاشقجي وأضاف: "نحقق في كل جوانب القضية. لا يمكننا أن نلزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف".