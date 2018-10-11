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اعتقال 4 شبان من تل السبع بالضلوع بحوادث سرقة ببئر السبع



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اعتقال 4 شبان من تل السبع بالضلوع بحوادث سرقة ببئر السبع




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