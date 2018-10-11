ريال, مدريد, يفقد, صبره, على, بيل,

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إن صبر ريال مدريد، على الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق، ينفد.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مصادر داخل النادي تؤكد أن بيل يضع مصلحته الشخصية قبل مصلحة النادي.وأشارت إلى أن جاريث انضم لمنتخب بلاده، وأراد أن يلعب في المباراة الودية اليوم أمام المنتخب الإسباني، وهو الأمر الذي لن يحدث وفقًا لما أكده المدرب ريان جيجز، وذلك خوفًا من تفاقم الإصابة التي يعاني منها.وكان اللاعب الويلزي قد غادر الديربي أمام أتلتيكو مدريد، رغم أن الفحوصات الطبية بعد ذلك أشارت إلى أنه لا يعاني من إصابة، ولم يسافر في رحلة سسكا موسكو، كما طلب التغيير في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس.ووفقًا لقناة "تيلي مدريد" الإسبانية، فإن جاريث بيل بعيد بشكل كبير عن غرف ملابس ريال مدريد، ولم يستطع حتى الآن قيادة الفريق خلفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، ومع هذا فإن الرئيس فلورنتينو بيريز، ليس حريصًا بشكل كبير على التخلص منه، خاصة أنه كان أغلى صفقة في التاريخ عندما انضم لريال مدريد.وبعد عدة سنوات من انضمامه للفريق الملكي، فما زال الويلزي لا يتحدث اللغة الإسبانية بشكل علني، كما أنه يعاني من مشاكل جسدية باستمرار، فمنذ أن انضم للفريق تعرض إلى الإصابة نحو 19 مرة