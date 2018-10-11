تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-30 15:17:20 اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة |  2018-12-30 14:57:28 إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم |  2018-12-30 14:54:51 اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" |  2018-12-30 13:37:20 تكريم الناشط الاجتماعي نايف جميل شرقية من جت المثلث بمشاركة رئيس المجلس المحلي |  2018-12-30 13:15:16 من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ |  2018-12-30 13:12:24 بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة |  2018-12-30 13:03:07 رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" |  2018-12-30 12:52:43 طبيب اغتصب مريضاته على مدى أعوام! |  2018-12-30 12:50:02 أبل تجمع هواتف آيفون في الهند |  2018-12-30 11:45:42 بيت حنينا:رجل يقوم بحرق المنزل بعد خلاف مع زوجته |  2018-12-30 11:42:29 الطيبي ينجح بتحويل 28 مليون شيكل للمستشفى الإنچليزي في الناصرة |  2018-12-30 10:58:03 خلال نهاية الاسبوع : ضبط 86 سائق يقودون تحت تأثير الكحول وسحب 90 رخصة سياقة |  2018-12-30 10:43:22 التبرع بأعضاء الفتى كرم الجعار ضحية القتل في رهط وانقاذ حياة 5 اشخاص |  2018-12-30 10:38:29 100 إصابة بانفلونزا الخنازير في فلسطين |  2018-12-30 08:24:42 مصرع شاب واصابة اخر جراء استنشاقهما مواد سامة في حيفا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يفقد صبره على بيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إن صبر ريال مدريد، على الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق، ينفد. 


وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مصادر داخل النادي تؤكد أن بيل يضع مصلحته الشخصية قبل مصلحة النادي.

 وأشارت إلى أن جاريث انضم لمنتخب بلاده، وأراد أن يلعب في المباراة الودية اليوم أمام المنتخب الإسباني، وهو الأمر الذي لن يحدث وفقًا لما أكده المدرب ريان جيجز، وذلك خوفًا من تفاقم الإصابة التي يعاني منها.

 وكان اللاعب الويلزي قد غادر الديربي أمام أتلتيكو مدريد، رغم أن الفحوصات الطبية بعد ذلك أشارت إلى أنه لا يعاني من إصابة، ولم يسافر في رحلة سسكا موسكو، كما طلب التغيير في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس.

 ووفقًا لقناة "تيلي مدريد" الإسبانية، فإن جاريث بيل بعيد بشكل كبير عن غرف ملابس ريال مدريد، ولم يستطع حتى الآن قيادة الفريق خلفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، ومع هذا فإن الرئيس فلورنتينو بيريز، ليس حريصًا بشكل كبير على التخلص منه، خاصة أنه كان أغلى صفقة في التاريخ عندما انضم لريال مدريد. 

وبعد عدة سنوات من انضمامه للفريق الملكي، فما زال الويلزي لا يتحدث اللغة الإسبانية بشكل علني، كما أنه يعاني من مشاكل جسدية باستمرار، فمنذ أن انضم للفريق تعرض إلى الإصابة نحو 19 مرة




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يفقد, صبره, على, بيل,

تابعونــا

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" 2018-12-30 | 13:03:07

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...

برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" 2018-12-30 | 11:19:26

ينتظر برشلونة الإسباني بداية العام الجديد بفارغ الصبر، حيث سيبدأ النادي...

جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد 2018-12-30 | 08:19:58

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معرفته بأي تفاصيل جديدة...

ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج 2018-12-29 | 23:52:13

استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"،...

رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد 2018-12-29 | 16:31:53

فاز يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي...

جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه 2018-12-29 | 11:43:07

رفض أكثر من ثلثي رواد صحيفة كتالونية، فكرة عودة البرازيلي نيمار مرة أخرى...

ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول 2018-12-29 | 07:46:10

تعرض آرسنال، لضربة قوية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ20 من...

بيكيه يحدد موعد اعتزاله.. والسبب "رئاسي" بيكيه يحدد موعد اعتزاله.. والسبب "رئاسي" 2018-12-28 | 14:42:02

أشارت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني، إلى أن مدافع الفريق جيرارد بيكيه،...

نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة 2018-12-28 | 10:36:07

يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد...

"رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" "رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" 2018-12-28 | 09:20:26

أسوة بعدد من نجوم العالم، علق النجم المصري محمد صلاح على حادثة العنصرية المهينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسوادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب سيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر حرق سيارة القدس عربي شعارات عبارات معادية للعرب تدفيع الثمن الشرطة التحقيق طوبا ام متوسطة اصابة انقلاب سيارة مفرق مجد الكروم جراء حادث طرق كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناخالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء مداهمة هدم جدار اقرث المهجرة كنيسة مواجهات شبان دائرة اراضي اسرائيلشجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com