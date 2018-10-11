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فريج : على المحكمة اطلاق سراح القاسم لمتابعة دراستها الجامعية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصل اليوم الخميس عضو الكنيست عيساوي فريج الى المحكمة المركزية في تل ابيب للتضامن مع الطالبة الفلسطينية لارا القاسم المحتجزة في مطار بن جوريون منذ اكثر من اسبوع.



وقال النائب فريج:" قضية لارا ليست قضيتها وحدها، هذه هي معركة الحريات والحقوق والإنسانية ضد العنصرية والظلامية".


وتابع يقول:" انا كعربي مواطن في إسرائيل اشعر بالتهديد من التطرف ضد من هو مختلف، من ينتقد اسرائيل لا يعني أنه ضد السامية أو اليهود، الدول التي تتصرف بنهج العربدة يجب أن تكف عن ذلك وان ننتقدها ونصحح مسارها. هذه ليست مهمتي لوحدي كمواطن بل هذه مهمة كل من يريد حياة كريمة وعدالة".


واضاف النائب فريج يقول:" على إسرائيل واليهود حماية الديمقراطية وتقبل المختلف قبل فوات الاوان".


يشار الى ان النائب عيساوي فريج توجه قبل ايام برفقة كل من زعيمة ميرتس النائبة تمار زندبرغ والنائب موسي راز الى مطار بن جوريون للإطمئنان على لارا القاسم والتضامن معها.




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