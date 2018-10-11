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حملة واسعة للشرطة في حي الصفافرة في الناصرة
2018-10-11 11:27:10
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حملة واسعة للشرطة في حي الصفافرة في الناصرة
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