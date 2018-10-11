فيديو - حملة واسعة للشرطة في حي الصفافرة في الناصرة

اسفرت حملة واسعة للشرطة في حي الصفافرة في الناصرة امس الاربعاء وتفتيش عشرات المحلات , عن ضبط بندقية من نوع عوزي , مستندات مختلفة , غذاء غير صالح للاستعمال البشري .

كما وتم جبي ديون بقيمة 20 الف شيكل تقريبا .واكدت الشرطة انها مستمرة في حملاتها المكثفة في منطثة الشمال بهدف فرض الامن والامان .