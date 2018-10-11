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فيديو - حملة واسعة للشرطة في حي الصفافرة في الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفرت حملة واسعة للشرطة في حي الصفافرة في الناصرة امس الاربعاء وتفتيش عشرات المحلات , عن ضبط بندقية من نوع عوزي , مستندات مختلفة , غذاء غير صالح للاستعمال البشري .



كما وتم جبي ديون بقيمة 20 الف شيكل تقريبا .

واكدت الشرطة انها مستمرة في حملاتها المكثفة في منطثة الشمال بهدف فرض الامن والامان .  




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