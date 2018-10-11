صور - أسماء الأسد تلتقي أعضاء نادي جرحى الجيش السوري

استقبلت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد جرحى ومتطوعي جمعية نادي جرحى الجيش، في إطار سعيها لأداء واجباتها كسيدة سوريا الأولى رغم إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها للعلاج.

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منظومة دفاع إسرائيلية لمدرعات الجيش الأمريكي 2018-12-22 | 13:07:07 قررت لجنة المراقة العليا التابعة للجيش الأمريكي، إدخال منظومة الدفاع...

ماتيس يلغي زيارته لإسرائيل بعد استقالته 2018-12-22 | 10:11:31 أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس...

ايران تطلق صواريخ باتجاه حاملة طائرات أمريكية بالخليج 2018-12-22 | 07:10:09 أطلقت سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية...

موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو 2018-12-21 | 20:16:16 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني...

السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة 2018-12-21 | 18:41:54 توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان وسط ترقب لاحتجاجات شعبية جديدة...

اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية 2018-12-21 | 18:00:16 منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء...

بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم 2018-12-21 | 14:25:25 أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد...

تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها 2018-12-21 | 12:05:14 تحطمت طائرة خاصة مساء الخميس، بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية...

فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء 2018-12-21 | 11:01:51 توجت احتجاجات السترات الزرقاء جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب...