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صور - أسماء الأسد تلتقي أعضاء نادي جرحى الجيش السوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقبلت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد جرحى ومتطوعي جمعية نادي جرحى الجيش، في إطار سعيها لأداء واجباتها كسيدة سوريا الأولى رغم إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها للعلاج.



ونشرت صفحة الرئاسة السورية صورا لأسماء الأسد وأعضاء النادي في القصر الجمهوري بدمشق.




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