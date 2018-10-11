بلدية, الناصرة:, علي, سلام, نجح, في, تمرير, الميزانية,

جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة صباح اليوم الخميس :" عقدت بلدية الناصرة ، ليلة امس الاربعاء ، جلسة مجلس تواجد فيها اللجنة ومحاسب البلدية ومهندس البلدية وطاقمه ، وعلى رأسهم رئيس بلدية الناصرة علي سلام والذي وضع بنفسه برنامجا يحتاج الى ثلاث جلسات لانجازه ولكنه اصر على انجاز كل البنود في يوم واحد ، وقد نجح بذلك رغم وجود البلدية في مرحلة انتخابات تتعطل فيها كل الجلسات في غالبية البلديات والمجالس في البلاد قاطبة.

لقد راهنت كل من الجبهة وشباب التغيير ومن لف لفهم على عدم تمرير الميزانية ، وقالوا ان علي سلام اتهمنا باننا منعنا تمرير الميزانية ، فليتفضل هو واللجنة ويقوم بتمريرها هذا مستحيل!! .علي سلام رجل الافعال لا الاقوال قام اليوم بتمرير الميزانية التي تخدم المدينة واهلها" .وبعد الانتهاء من تمرير الميزانية التي راهن عليها من يريدون ان يهدموا البلد، قام رئيس البلدية وطاقم الهندسة بعقد لجنة تنظيم تم فيها تمرير 120 ملف لخرائط تفصيلية، هذا العمل الجبار الذي يحتاج لعدة جلسات لانجازه عوضا عن ذلك فقد اهتم رئيس البلدية بصرف الرواتب لجميع المستخدمين في نفس اليوم وهو اخر راتب يصرف بالدورة الحالية والخير لقدام " ." من الجدير بالذكر أن هذه اول مرة تصرف رواتب المستخدمين في بداية كل شهر لكافة المستخدمين لدورة كاملة ، هذا الامر يحدث في عهد علي سلام فبينما يحاول الاخرون قطع ارزاق المستخدمين وتشويه سمعة البلد(والتي بعد خسارتهم الفادحة لم تعد بلد يطيب العيش فيها) ، يقوم علي سلام بالمحافظة على المستخدمين وصرف رواتبهم في الوقت المحدد ، لانه رئيس لكل الناس مش لناس وناس، رئيس اعتاد ان يخاطب الناس بكلمة "بحبكو" و"طالعة" رئيس المدينة وخادم المدينة وبانيها"