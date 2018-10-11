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اخر الاخبار
2019-01-17 19:22:09
المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي
|
2019-01-17 20:00:56
بدها كتير توضيح
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2019-01-17 18:01:58
مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم
|
2019-01-17 17:58:12
عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة
|
2019-01-17 17:56:41
الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل
|
2019-01-17 17:53:49
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع
|
2019-01-17 15:25:44
استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة
|
2019-01-17 15:15:01
اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية
|
2019-01-17 15:07:13
كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل
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2019-01-17 14:24:45
ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة
|
2019-01-17 14:15:17
إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه"
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2019-01-17 13:58:46
مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر
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2019-01-17 13:31:30
الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها
|
2019-01-17 13:23:12
د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018
|
2019-01-17 12:50:29
فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة
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فقمة لطيفة تعشق السياح في بريطانيا!
2018-10-11 10:51:42
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فقمة لطيفة تعشق السياح في بريطانيا!
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