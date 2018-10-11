فيديو - هذا ما أخرجه طبيب من أنف فيتنامي !

انتشر فيديو صادم لطبيب يخرج "مخلوقا حيا" من أنف أحد السكان المحلين في مقاطعة لاوكاي شمالي غرب فيتنام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الفيديو أثار دهشة مشاهديه على شبكة الإنترنت، لكبر العلقة التي أخرجها طبيب الأنف والأذن والحنجرة من أنف رجل فيتنامي.ويظهر الفيديو كيف أخرج الطبيب، باستخدام ملقط جراحي ومصباح يدوي، علقة كبيرة الحجم، بقيت على قيد الحياة وتتلوى متدلية من ملقط الجراح لفترة.وبعد هذه العملية الناجحة، ضحك المريض بسعادة، لكنه لم يخبر الطبيب كيف دخل الطفيلي إلى أنفه.