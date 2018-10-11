صفارات, الإنذار, تدوي, في, النقب, عن, طريق, الخطأ,

دوت صفارات الإنذار قبل ظهر اليوم عن طريق الخطأ في عدة مناطق بالنقب الغربي اعتقادا ان قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة. وأطلقت منظومة القبة الحديدية في اعقاب ذلك صاروخ باتريوت.

وسمعت صفارات الإنذار في كل من المجلس الاقليمي "شاعر النقب" و"سدوت النقب" و"نتيفوت".هذا وأغلقت الشرطة صباح اليوم عدة طرقات امام حركة السير في المنطقة المحيطة بقطاع غزة بسبب نشاط أمنى. ولم تصدر تعليمات خاصة للسكان.