إغلاق, مبنى, منظمة, التحرير, الفلسطينية, بواشنطن, رسميًا,

اغلقت السلطات الأمريكية مساء امس الأربعاء مقر مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وشارك ممثلو مؤسسات مسيحية أميركية وأخرى فلسطينية وعربية ويهودية في وقفة احتجاجية أمام مقر المنظمة تزامنًا مع إغلاقها.وشددوا على أن تلك الخطوة وما سبقها من قرارات بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس وقطع المساعدات المالية عن "أونروا" والمستشفيات الفلسطينية في القدس، لن ينفي عدالة القضية الفلسطينية.وتلت شاهناز وافي من مفوضية المنظمة في واشنطن بيانا لوزارة الخارجية والمغتربين في مؤتمر صحفي عقد في أعقاب إغلاق المبنى بشكل رسمي، قالت فيه إن إغلاق مكتب منظمة التحرير يعني قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين حكومتي البلدين، موضحا أن السياسات والأفعال العدوانية غير الناجعة للإدارة الأمريكية الحالية والقائمة على فرض الإملاءات وفرض التفاوض بدلا عن التعاون هو ما يقصي الإدارة الأمريكية ويبعدها عن أي دور في العملية السياسية التي نتطلع إليها لتحقيق العدل والسلام الدائم تماشيا مع القوانين الدولية.