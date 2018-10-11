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خرائط غوغل تكتشف خيانة زوجية تنتهي بالطلاق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لحظة صاعقة ومذهلة، عندما أراد رجل أن يخطط طريقه في شوارع العاصمة البيروفية ليما مستخدما تطبيق خرائط غوغل، إذ شاهد بعض الصور لامرأة ترتدي ملابس شبيهة تماما بملابس زوجته، قبل أن يتأكد لاحقا أنها هي.



ثلاث صور للمرأة ذاتها ترتدي ملابس شبيهة بملابس زوجته وفيها ملامح من زوجته، تجلس على أحد المقاعد وهي تداعب شعر شخص آخر أرخى برأسه على حضنها.


الصور صدمت الزوج الذي قال إن ما لفت انتباه هو أن المرأة كانت ترتدي ملابس مشابهة تماما لملابس زوجته.


وعلى الرغم من أن الحكاية تعود إلى العام 2013، إلا إن الزوج الغاضب واجه زوجته بالدليل (الصور) لإثبات خيانتها، له، وهي لم تنكر الأمر، واتفقا على الطلاق، وهو ما حصل بالفعل لاحقا؟.


الغريب في الأمر أيضا أن الصور التقطت بالقرب من جسر يطلق عليه اسم "جسر الآهات" في ليما.


وفي وقت لاحق، نشر الزوج "المقهور" الصور على صفحته في موقع فيسبوك، وأثارت انطباعات كثيرة عند المستخدمين، غير أن أحدهم ويطلق على نفسه اسم "سان باتيستي" قال "يا له من عالم صغير.. كان كافيا أن تقول للزوج إنها لم تعد تحبه".




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