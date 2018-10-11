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زواج الاعلامية النصراوية لوسي هريش من تساحي هليفي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشف مساء امس عن علاقة زوجية بالسر بين لوسي هريش وتساحي هليفي استمرت لسنوات , وتكللت ليلة امس بزواج رسمي في حفل خاص ضمن زواج مدني.



يشار بان لوسي هريس هي نصراوية الاصل تعمل مقدمة برامج وتساحي هليفي ممثل يهوي.




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