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نقل تامر حسني للمستشفى.. وحباله الصوتية تحت المجهر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نُقل النجم المصري تامر حسني، صباح الخميس، إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد إصابته بوعكة صحية، وصفت بـ"الشديدة جدا".



وقالت صفحة الفنان الرسمية على موقع "فيسبوك" إن تامر حسني نقل إلى المستشفى فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج "صاحب السعادة".


ويبدو أن وعكة حسني الصحية مرتبطة بحباله الصوتية، حيث رجح المصدر أن يجري الفنان عملية على حباله الصوتية الممتدة داخل الحنجرة.


وانهالت التعليقات على صفحة الفنان المصري الشهير، حيث تمنى له معجبوه وزملاؤه في العالم الفني، الشفاء العاجل.


وكان حسني يستعد، الخميس، لإحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية، والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها.


يشار إلى أن تامر طرح مؤخرا كليب "عيش بشوقك و100 وش"، الذي لاقى انتشارا كبيرا في العالم العربي.




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