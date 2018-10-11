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اعصار مايكل المدمر يضرب فلوريدا بعنف.. وسقوط أول قتيل



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اعصار مايكل المدمر يضرب فلوريدا بعنف.. وسقوط أول قتيل




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