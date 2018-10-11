اعصار, مايكل, المدمر, يضرب, فلوريدا, بعنف.., وسقوط, أول, قتيل,

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نشر ولي عهد دبي ورئيس مجلسها التنفيذي، حمدان بن محمد آل مكتوم، صورا جديدة عبر...
أقرت روسيا بوجود نظام لصواريخ "كروز" دفع واشنطن للتهديد بالانسحاب من معاهدة القوى...
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين، التأكيد على أن بلاده "لن...
أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، بإصابة أكثر من مئة أسير في معتقل "عوفر"...
اكد رئيس الدولة روبين رفلين ان جريمة القتل التي وقعت في جزيرة السلام بمنطقة...
أعلِن في برلين عن فرض حظر على قيام شركة "ماهان" الإيرانية للطيران برحلات إلى...
بعد شهور من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم، توفي الياباني ماسازو نوناكا...
كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...
أعلن مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا، الاثنين، أن الضربات التي شنها الجيش...
جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد...