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مي عمر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وأصدقائها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة المصرية مي عمر بعيد ميلادها مع زوجها المخرج محمد سامي، في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين.



الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان أسود قصير، وجمعت شعرها في كعكة لأعلى، وتزينت بمكياج رقيق أبرز جمال وجهها الطبيعي.


المخرج المصري أحضر لزوجته قالب كيك مميز، ووضع به عدد من الشموع، وقام برقة أصدقائها بالغناء لها أغاني عيد الميلاد، وسط سعادتها الشديدة.


وقد ظهر مقطع فيديو من الاحتفال، والذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وأمطروا الفنانة المصرية بتعليقات التهنئة بعيد ميلادها.


وكانت مي عمر قد تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي بعد أن أنجبت ابنتها الثانية، بينما كانت بدايتها من خلال مسلسل «الأسطورة»، والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا، ثم قدمت بعده مسلسل «عفاريت عدلي علام».


 وانضمت مؤخرًا إلى الفنان أحمد السقا، لمشاركته العمل الدرامي المقبل والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2019، وتقدم فيه دور زوجة أحمد السقا في أول عمل صعيدي لها.


 واعتذرت مي عمر، عن البطولة المطلقة الأولى لها من خلال مسلسل «بعد الفراق»، الذي رشحها له المخرج والمنتج رامي إمام، والذي ستقوم شركته بإنتاجه، إلا أنها اعتذرت له من أجل المسلسل الذي يقوم زوجها بإخراجه.




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