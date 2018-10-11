ديشامب, :, مبابي, من, طراز, ميسي,

مدح ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، لاعبه الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال ديشامب، خلال حواره لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "مبابي وليونيل ميسي لاعبان مختلفان جدا، ولهما سمات مختلفة، لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن نجم فرنسا ليس لاعبا عاديا".وأضاف: "أعتقد أنهما من نفس الفئة من اللاعبين، على الرغم من أن كيليان لا يزال صغيرا جدا، وميسي يلعب بمستوى لا يُصدق منذ 10 سنوات".وتابع الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم: "مبابي لديه فرصة لمسيرة عظيمة، فهو بالفعل قدم أشياء مهمة، على الرغم من أن آخرين قبله حققوا ما استطاع أن يفعله، مثل التتويج بالموديال، ولكنه أيضا لديه فرصة كبيرة للتحسن".واختتم بالحديث عن أنطوان جريزمان: "الجماهير تقارنه بميسي، ولكن الحقيقة أنه يجعل الفرق التي يلعب لها تفوز".